Во Владимире у остановки общественного транспорта насмерть сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-07T11:12:02+03:00

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Авария случилась рано утром 6 декабря у остановки общественного транспорта рядом с Химзаводом. Женщина 1944 года рождения решила перейти дорогу в неустановленном месте вне пешеходного перехода и попала под «Хендай Соната», которой управлял 60-летний водителя. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Судя по сообщениям очевидцев, авария произошла на трассе над подземным пешеходным переходом в районе остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU