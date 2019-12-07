Во Владимире у остановки общественного транспорта насмерть сбили пенсионерку
ДТП с участием пешехода произошло у Химзавода
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Авария случилась рано утром 6 декабря у остановки общественного транспорта рядом с Химзаводом. Женщина 1944 года рождения решила перейти дорогу в неустановленном месте вне пешеходного перехода и попала под «Хендай Соната», которой управлял 60-летний водителя. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
Судя по сообщениям очевидцев, авария произошла на трассе над подземным пешеходным переходом в районе остановок.
ИСТОЧНИК KP.RU