В Муроме осудят двоих нетрезвых водителей
В конце августа текущего года ночью в одной из деревень Муромского района сотрудники ОГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением 20-летнего жителя Рязанской области. По внешним признакам молодой человек был пьян, однако от прохождения освидетельствования отказался.
Несколькими днями позже экипаж ДПС уже в Муроме остановил автомобиль «Киа», которым управлял 29-летний местный житель. И он также отказался от медосвидетельствования.
В ходе проверок установлено, что ранее оба водителя привлекались к административной ответственности за нетрезвую езду.
Уголовные дела переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU