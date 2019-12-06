В Муроме осудят двоих нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-06T16:15:32+03:00

Оба уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде

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В конце августа текущего года ночью в одной из деревень Муромского района сотрудники ОГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением 20-летнего жителя Рязанской области. По внешним признакам молодой человек был пьян, однако от прохождения освидетельствования отказался.

Несколькими днями позже экипаж ДПС уже в Муроме остановил автомобиль «Киа», которым управлял 29-летний местный житель. И он также отказался от медосвидетельствования.

В ходе проверок установлено, что ранее оба водителя привлекались к административной ответственности за нетрезвую езду.

Уголовные дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU