Вязниковец украл у соседки икону и картины
Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего вязниковца. По данным УМВД, в сентябре текущего года в полицию обратилась 33-летняя женщина с заявлением о пропаже иконы, картин, блоков бесперебойного питания и прочего имущества. Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 000 рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По версия следствия, 28-летний молодой человек жил в одном доме с потерпевшей и знал, в какое время ее не будет. Два раза он проникал к ней в квартиру и воровал то, что можно потом продать.
Все имущество он успел реализовать. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU