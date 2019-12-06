2019-12-06T15:49:17+03:00
Происшествия

Вязниковец украл у соседки икону и картины

Общая сумма ущерба превысила 40 000 рублей
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего вязниковца. По данным УМВД, в сентябре текущего года в полицию обратилась 33-летняя женщина с заявлением о пропаже иконы, картин, блоков бесперебойного питания и прочего имущества. Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По версия следствия, 28-летний молодой человек жил в одном доме с потерпевшей и знал, в какое время ее не будет. Два раза он проникал к ней в квартиру и воровал то, что можно потом продать.

Все имущество он успел реализовать. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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