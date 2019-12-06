В Вязниках бабушке дали год исправительных работ за истязание двух внуков

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-06T14:32:11+03:00

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В Вязниках вынесли приговор 43-летней женщине, которую признали виновной в истязании 6-летних внуков - двойняшек.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, бабушка проживала вместе с дочерью и тремя маленькими детьми, помогала по хозяйству. При этом постоянно говорила дочери, что детей можно бить за провинности. Этот метод воспитания она использовала на старших 6-летних внуках. Только в июле 2019 года бабушка неоднократно подвергала малышей наказанию за рассыпанный сахар, разлитый клей на обои и другие детские проступки. Побои она наносила ремнем и зарядкой от телефона.

Дети в поисках защиты самостоятельно ушли из дома и отправились искать папу, который проживает отдельно от семьи, но принимает участие в воспитании двойняшек. Одновременно мама вызвала полицию, испугавшись пропажи детей. Малышей нашли у папы, на теле детей были кровоподтеки и ссадины.

После раскрытия правды, бабушка детей сразу же переехала на проживание в свою квартиру, пообещав помогать семье, но не вмешиваться в процесс воспитания внуков.

Приговором суда ей назначили год исправительных работ условно. Напомним, 18 октября был вынесен приговор в отношении мамы 6-летних детей. Она была осуждена на один год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU