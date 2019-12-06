9 декабря во Владимире откроется выставка "Казачество на государственной службе"

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-06T13:59:21+03:00

Она будет работать в областном дворце культуры и искусства на Соборной.

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9 декабря в 15.00 во Владимире, в областном Дворце культуры и искусства, состоится открытие выставки "Казачество на государственной службе" из собраний Государственного исторического музея. Экспозиция посвящена истории возникновения казачества и казачьего войска, его укладу и участию в войнах.

Выставка является частью масштабной работы по созданию Центрального музея российского казачества. Проект будет представлен в 85 субъектах России, а также 42 странах зарубежья, где проживают казаки и их потомки.

Выставка во Владимире будет работать с 10 по 13 декабря с 12.00 до 15.00. По вопросам заказа экскурсий для групп школьников и студентов, а также игровой (интерактивной) программы для учеников 4-7 классов можно обращаться по телефону - 8(909)275-66-55.

ИСТОЧНИК KP.RU