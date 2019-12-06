Во Владимирской области к переписи населения 2020 года присоединятся волонтеры

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-06T11:51:00+03:00

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В число организаторов Всероссийской переписи населения 2020 вошли многие ведомства. Но любое событие общенационального масштаба нуждается в поддержке общества и, конечно, самой мобильной его части – молодежи. Сегодня на гребне популярности у молодого поколения - волонтерское движение.

К работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года присоединяются 20 000 волонтеров России. Они примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных – в качестве переписчиков.

Во Владимире, как и во всех регионах страны, будет создан региональный центр по развитию добровольчества, а на его базе - региональные волонтерские корпуса.

- Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их участия в переписи в качестве переписчиков займутся Росстат и его территориальные органы, - сообщает Владимирстат. - Мы также настроены на сотрудничество с молодыми владимирцами и уже продумываем, какие конкретные направления можно поручить молодому и креативному поколению.

ИСТОЧНИК KP.RU