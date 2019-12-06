2019-12-06T11:36:04+03:00
Происшествия

В Судогде задержали пьяного водителя, который пытался выдать себя за пассажира

Его остановили сотрудники Росгвардии
Вероника ПАНИНА
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5 декабря около семи часов вечера на улице Халтурина наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Судогодскому району заметил странно двигавшийся автомобиль «Рено Додж». Водитель то и дело перестраивался из полосы в полосу и вообще с трудом держал направление. Росгвардейцы по громкоговорителю потребовали, чтобы автомобиль остановился. Водитель действительно свернул к обочине и припарковался, но при этом попытался быстро пересесть на пассажирское место, а пассажира, соответственно, пересадить за руль.

Зачем ему понадобился этот маневр - непонятно, так как даже на взгляд и запах было заметно - пьяные оба: нарушена координация, несвязная речь. Дальнейшая проверка подтвердила состояние алкогольного опьянения у водителя. Также выяснилось, что в августе прошлого года на него уже составляли административный протокол за вождение в пьяном виде и отобрали права на 18 месяцев. То есть в этот раз нарушитель был не только нетрезв, но и вообще не имел права садиться за руль.

К счастью, стать виновником аварии он не успел. Обоих мужчин передали прибывшему экипажу ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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