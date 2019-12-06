СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-06T10:15:21+03:00

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По состоянию на 4 декабря во Владимирской области 191 тысяча человек прошла диспансеризацию – регулярный медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики для профилактики и выявления хронических и онкологических заболеваний.

В ходе диспансеризации 2019 года было впервые выявлено 17,7 тысяч заболеваний - это болезни системы кровообращения, органов дыхания, мочеполовой системы, органов пищеварения и сахарный диабет. У 20 обследованных обнаружены злокачественные новообразования.

Более 31 тысячи пациентов прошли второй этап диспансеризации, углубленные консультации, а также дополнительные диагностические исследования.

Больницы и поликлиники Владимирской области продолжают проведение диспансеризации жителей региона, в том числе по «семейному графику» – в вечернее время и в субботние дни.

Диспансеризация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. При обращении в медучреждение пациенту нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Граждане старше 39 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно, а не раз в три года, как было ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU