С начала года во Владимирской области пропали 572 человека

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-05T17:54:05+03:00

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал статистику с 1 января 2019 года по 30 ноября. Всего в отряд поступило 484 заявки на поиск 572 человек. В лесу потерялись 327 человека, а в городе - 245. Из этого количества было 96 детей до 18 лет.

В поиске отказали 15 людям по разным обстоятельствам, например, некоторые родственники не пишут заявление о пропаже своего близкого в полицию, а волонтеры отряда работают только после написанного заявления.

Из 572 человек нашли живыми 499. До сих пор не найдены 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU