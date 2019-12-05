Во Владимире эвакуировали мэрию и арбитражный суд из-за угрозы взрывов
5 декабря во Владимире эвакуировали сотрудников городской администрации и арбитражного суда из-за очередной угрозы "телефонного террориста" о заложенной бомбе. Телеграм-канал «Жизнь мента», а вслед за ним и местные паблики, сообщили, что некий злоумышленник потребовал крупную сумму в электронной криптовалюте. Речь шла о 100 биткоинах, то есть о 47 миллионах рублей. Иначе, если деньги не переведут, будет взрыв.
На места выехали медики, полицейские и пожарные, из зданий всех эвакуировали. Реальной угрозы для жизни людей нет.
Через два часа после начала эвакуации, когда весь город уже знал о происшествии, в пресс-службе УМВД по Владимирской области комментировать ложный вызов не стали.
- Официальной информации нет, - заявили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU