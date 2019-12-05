Владимирский театр драмы получил приз "Золотой витязь" за спектакль "Анна Каренина"
Почетные награды были вручены на закрытии фестиваля "Золотой Витязь" в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
фото с официального сайта Владимирского театра драмы
Изменить размер текста:
Владимирский академический театр драмы стал обладателем главного приза "Золотой Витязь" XVII Международного театрального форума "Золотой Витязь" за спектакль "Анна Каренина" по роману Л. Толстого в постановке Владимира Кузнецова!
Также Золотых дипломов Фестиваля были удостоены Фаустас Латенас за музыку к спектаклю "Анна Каренина", Дмитрий Дробышев за сценографию спектакля и Сергей Скорнецкий за постановку света в спектакле.
Почетные награды были вручены на закрытии фестиваля "Золотой Витязь" в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
ИСТОЧНИК KP.RU