Владимирский театр драмы получил приз "Золотой витязь" за спектакль "Анна Каренина"

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-05T14:25:20+03:00

Почетные награды были вручены на закрытии фестиваля "Золотой Витязь" в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

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Владимирский академический театр драмы стал обладателем главного приза "Золотой Витязь" XVII Международного театрального форума "Золотой Витязь" за спектакль "Анна Каренина" по роману Л. Толстого в постановке Владимира Кузнецова!

Также Золотых дипломов Фестиваля были удостоены Фаустас Латенас за музыку к спектаклю "Анна Каренина", Дмитрий Дробышев за сценографию спектакля и Сергей Скорнецкий за постановку света в спектакле.

Почетные награды были вручены на закрытии фестиваля "Золотой Витязь" в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU