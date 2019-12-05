2019-12-05T14:25:20+03:00
Звезды

Владимирский театр драмы получил приз "Золотой витязь" за спектакль "Анна Каренина"

Почетные награды были вручены на закрытии фестиваля "Золотой Витязь" в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото с официального сайта Владимирского театра драмыфото с официального сайта Владимирского театра драмы
Изменить размер текста:

Владимирский академический театр драмы стал обладателем главного приза "Золотой Витязь" XVII Международного театрального форума "Золотой Витязь" за спектакль "Анна Каренина" по роману Л. Толстого в постановке Владимира Кузнецова!

Также Золотых дипломов Фестиваля были удостоены Фаустас Латенас за музыку к спектаклю "Анна Каренина", Дмитрий Дробышев за сценографию спектакля и Сергей Скорнецкий за постановку света в спектакле.

Почетные награды были вручены на закрытии фестиваля "Золотой Витязь" в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровчанин ограбил новую знакомую у себя дома
Клиенты ВТБ разместили на вкладе 3 млрд рублей
Судогодец спилил 10 берез за дачным участком на 13 тысяч рублей
Суздаль попал в пятерку популярных провинциальных городов для поездок на выходные
Вакцинацию от гриппа прошли более 436 тысяч жителей Владимирской области
В Селивановском районе открыли две модельные библиотеки
Семь владимирских спортсменов отобрались на чемпионат России по греко-римской борьбе
Юные владимирские каратисты смогут научиться боевому искусству у настоящего самурая
В Бараки обещают пустить новые автобусные маршруты из Владимира, Вяткино и Судогды
Водитель «Форда» влетел в стелу Мурома и застрял
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
Владимирский полицейский дал банку с порохом бездомному, а потом его задержал
ВТБ обеспечил бесперебойные расчеты на время реорганизации Почты России
Аппарат администрации Владимирской области возглавил Георгий Усков
Житель Гусь-Хрустального района убил поленом знакомого, вступившись за честь жены
Ковровчанина, который склонил к близости школьницу, наказали обязательными работами
В Муроме росгвардейцы оказали доврачебную помощь раненому мужчине
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей
Кольчугинскому предпринимателю запретили выдавать займы населению