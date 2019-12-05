2019-12-05T14:04:20+03:00
Общество

В Селивановском районе открыли две модельные библиотеки

Поддержка из федерального бюджета на создание трёх модельных библиотек в нашем регионе составила 20 млн рублей.
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
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В посёлке Красная Горбатка торжественно открыли две модельные муниципальные библиотеки — центральную районную и детскую районную.

Средства на модернизацию и новое наполнение библиотек в объёме более 16 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов были направлены в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

- В новых модельных библиотеках получилось создать удобное, современное, насыщенное социокультурное пространство. Обновленный фонд, новая стильная мебель и современное оборудование, разнообразные возможности для занятий детей - и робототехника, и станция юного физика, и театр кукол, и стол песочной анимации. Есть артстудия, где можно писать музыку и создавать сайты или мультфильмы. Фотокружок, мультстудия, игровая зона позволят проявить и развить творческие способности детей и подростков, в том числе - с ограниченными возможностями здоровья. Удобная навигация позволит читателям свободно ориентироваться в библиотечном пространстве, - подчеркнула директор департамента культуры администрации области Алиса Бирюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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