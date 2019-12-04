Аппарат администрации Владимирской области возглавил Георгий Усков

СЕГОДНЯ 20:08 2019-12-04T20:10:25+03:00

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В должность руководителя аппарата администрации Владимирской области Георгий Усков вступил 4 декабря, сообщает пресс-служба владимирского Белого дома. Ранее он работал заместителем руководителя этого подразделения.

Георгию Геннадьевичу Ускову 28 лет. Он родился во Владимире в 1991 году. В 2013 закончил ВлГУ по специальности «юриспруденция». До 2018 года работал в разных должностях во Владимирском областном суде. А дальше занял должность заместителя руководителя аппарата администрации губернатора Сипягина.

Эта структура в администрации области появилась относительно недавно. Основные задачи данного подразделения: обеспечивать деятельность губернатора и отслеживать, как исполняются его поручения. Руководитель аппарата напрямую подчиняется главе региона.

ИСТОЧНИК KP.RU