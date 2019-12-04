Житель Гусь-Хрустального района убил поленом знакомого, вступившись за честь жены

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-04T16:40:27+03:00

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Пьяная ссора случилась 14 февраля. Компания жителей одной из деревень Гусь-Хрустального района что-то отмечала. 55-летнему жителю мужчине не понравилось, как один из гостей повел себя по отношению к его жене. Мол, пьяный оскорбил женщину. Мужчина потребовал извинений, но вместо этого гость схватил полено и ударил противника по голове. Тогда защитник чести жены вырвал это полено из рук пьяного гостя и несколько раз его ударил, а затем много раз пырнул ножом.

Остальные гости перепугались, вызвали «скорую», которая отвезла пострадавшего в больницу. Несмотря на все усилия врачей, 6 марта 51-летний пострадавший скончался от травм.

За нанесение тяжких телесных повреждений виновник приговором Гусь-Хрустального городского суда осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU