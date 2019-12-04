2019-12-04T16:40:24+03:00
Общество

Ковровчанина, который склонил к близости школьницу, наказали обязательными работами

Девочка на 8 неделе беременности обратилась к медикам, которые потом сообщили в полицию
Валерия ПРОНИНА
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19-летнего ковровчанина признали виновным за "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

По данным Следственного комитета, около трех лет назад в школе молодой человек познакомился с девочкой. С этого времени они начали дружить. Мама девочки неоднократно предупреждала парня, чтобы тот не прикасался к ней. Но в марте 2019 года молодой человек, уже будучи учащимся колледжа, склонил 14-летнюю школьницу к интимным отношениям.

В сентябре 2019 года сотрудники медицинской клиники сообщили в полицию, что к ним обратилась несовершеннолетняя на 8 неделе беременности.

Приговором Ковровского городского суда осужденному назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

За 9 месяцев 2019 года следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено 31 уголовное дело данной категории. Санкцией статьи 134 УК РФ предусмотрены различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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