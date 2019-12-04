В Муроме росгвардейцы оказали доврачебную помощь раненому мужчине
В городе Муроме 4 декабря около часа ночи на ул. Московской к сотрудникам Росгвардии подошел раненый мужчина. Он рассказал, что поссорился с двумя мужчинами и от них же получил ножевое ранение в живот. Росгвардейцы оказали потерпевшему доврачебную помощь и вызвали на место бригаду скорой помощи. Узнав приметы злоумышленников, правоохранители приступили к поиску. Спустя пару минут схожие по приметам граждане были задержаны. У их машины нашли кухонный нож.
Как выяснилось позже, нападавшие проживают в городе Муроме и оба имеют судимость.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU