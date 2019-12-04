Кольчугинскому предпринимателю запретили выдавать займы населению
Ему пришлось прекратить свою деятельность
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Прокуратура выяснила, что ИП Фирсов С.В. в июле и в августе этого года занимался выдачей потребительских кредитов и займов населению. Но оказалось, что он не имел права это делать. В соответствии с законом подобную деятельность может осуществлять ограниченный круг лиц :кредитные организации, сельскохозяйственные кооперативы, кредитные кооперативы, ломбарды, микрофинансовые организации. Надзорное ведомство вынесло кольчугинскому предпринимателю представление. Ему пришлось прекратить свою деятельность и заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU