2019-12-04T15:24:06+03:00
Общество

Во Владимире и Гороховце нашли мясо и сервелат с кишечной палочкой

Решается вопрос о возбуждении административного дела
Валерия ПРОНИНА
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Специалисты Россельхознадзора проверили торговую сеть, филиалы которой находятся на территории микрорайона Юрьевец и города Гороховец. На исследования отобрали закуску «Домашняя» из мяса цыпленка-бройлера копчено-вареную (производитель: ООО Птицефабрика «Павловская», Нижегородская область); сервелат «Европейский» (производитель: ООО «МПК «Петровские деликатесы», г. Санкт-Петербург); щековину закусочную копчено-вареную (производитель: АО Комбинат «Нарэкопрод», Московская область).

По результатам исследований во всех отобранных пробах были выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Решается вопрос о возбуждении административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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