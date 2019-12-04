В 2020 году 58% расходов бюджета города Владимира направят на образование

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-04T14:34:38+03:00

На эту сферу в следующем году выделят на 215 миллионов рублей больше

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В декабре депутаты владимирского Горсовета принимают бюджет во втором чтении. Сейчас как раз происходит определение основных статей расходов. Планируется, что в 2020 году из суммы общего объема доходов бюджета города (8 млрд рублей) свыше 4 млрд 740 млн рублей (почти 58%) будут направлены в сферу образования.

По сравнению с 2019 годом расходы на образование вырастут более чем на 215 млн рублей. Это связано, прежде всего, с выполнением майских Указов Президента РФ по повышению зарплаты педагогам. За счет средств городского бюджета планируется продолжить работы по замене окон и ремонту кровель в детских садах города. Также будет отремонтирован плавательный бассейн в средней школе №48 в Лесном.

В рамках адресной инвестиционной программы (511,6 млн рублей) продолжится строительство новых детских садов и школ. В том числе выделяются средства на строительство детского сада в Веризино на 115 мест (более 112 млн рублей) и двух детских яслей на 50 мест каждый в районе улицы Тихонравова (свыше 54 млн рублей) и в Сновицах-Веризино (около 53,7 млн рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU