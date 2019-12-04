Музей-заповедник "Александровская слобода" отметил вековой юбилей

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-04T13:46:08+03:00

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3 декабря в Александрове завершилась череда юбилейных торжеств, посвящённых 100-летию Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Александровская слобода". Коллектив музея поздравил даже Президент России Владимир Путин.

Александровская слобода – наименование города Александров Владимирской области до 1778 года. Музей был образован 27 августа 1919 года. За 100 лет музей-заповедник стал востребованным туристическим объектом России. В настоящее время Александровская слобода, построенная в начале XVI века как великокняжеская резиденция и преобразованная Иваном IV в царский кремль, реконструирована в единое музейное пространство из 16 экспозиций общей площадью более 2,2 тысяч кв. метров, где главные объекты показа – средневековые памятники архитектуры и уникальные детали их интерьеров. Кроме того, на территории музея работают два выставочных зала.

Ежегодно музей-заповедник «Александровская слобода» посещает более 105 тысяч туристов. Здесь трудятся 100 сотрудников и проводится более 45 массовых мероприятий в год.

ИСТОЧНИК KP.RU