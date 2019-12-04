2019-12-04T13:08:52+03:00
Происшествия

Велосипедный воришка из соседнего региона украл двухколесный транспорт у гороховчанки

Молодой парень приехал в 33 регион погостить к родственникам
Елена Масленникова
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Этим летом летом в полицию обратилась гороховчанка, которая заявила, что у нее похитили велосипед. Женщина оставила его у здания, где она работает. Правда велик был не под замком. Что называется, бери и езжай. Этим и воспользовался житель соседнего региона, 25-летний парень, который приехал в Гороховец погостить к родственникам. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за кражу велосипедов. Правоохранители его поймали, а транспорт вернулись хозяйке. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, злоумышленнику может грозить реальный срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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