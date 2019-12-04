2019-12-04T11:40:23+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном полиция ищет женщину, которая обокрала сетевой магазин

Неизвестная, обманув кассира, завладела товаром и деньгами в размере 10 тысяч рублей
Елена Масленникова
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Ситуацию в одном из магазинов Гусь-Хрустального зафиксировала камера видеонаблюдения. 1 декабря этого года неизвестная женщина ввела в заблуждение кассира и забрала несколько сковородок и деньги в размере 10 тысяч рублей. Приметы женщины: неславянской внешности, крупного телосложения, рост около 165-170 см, верхняя одежда и обувь темного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» по телефонам (49241) 3-00-19, 3-00-36 или по телефонам дежурной части УМВД России по Владимирской области(4922)45-17-71,45-18-81.

Ищут женщину в Гусь-Хрустальном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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