В Гусь-Хрустальном полиция ищет женщину, которая обокрала сетевой магазин
Ситуацию в одном из магазинов Гусь-Хрустального зафиксировала камера видеонаблюдения. 1 декабря этого года неизвестная женщина ввела в заблуждение кассира и забрала несколько сковородок и деньги в размере 10 тысяч рублей. Приметы женщины: неславянской внешности, крупного телосложения, рост около 165-170 см, верхняя одежда и обувь темного цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» по телефонам (49241) 3-00-19, 3-00-36 или по телефонам дежурной части УМВД России по Владимирской области(4922)45-17-71,45-18-81.
Ищут женщину в Гусь-Хрустальном.
ИСТОЧНИК KP.RU