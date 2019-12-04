Во Владимире водитель "ВАЗа" влетел в опору линии электропередач
Его пассажира госпитализировали в больницу
.Фото: УМВД по Владимирской области
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На проспекте Ленина, рядом с Владимирской областной филармонией, 3 декабря около 23.20 водитель 1987 года рождения не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "ВАЗа" получил травмы и был отправлен на амбулаторное лечение. Его пассажир 1991 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU