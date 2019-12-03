Ковровчанин убил приятеля из-за испорченного дивана

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-03T19:08:15+03:00

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Конфликт между знакомыми произошел еще в середине апреля, когда один из них заглянул в гости к другому на улицу Урицкого. Выпившие мужчины мирно общались, но в какой-то момент хозяин возмутился, что гость испачкал и испортил ему диван. Видимо ,посчитав, что словами тут не обойтись, он решил воспитать приятеля и. отыскав в квартире ножку от табуретки, избил его сначала куском мебели, а потом и ногами. Позднее эксперты посчитали, что всего он ударил его не менее пяти раз по голове, и не менее 25 ударов по телу и рукам-ногам жертвы. От полученных ран ковровчанин скончался на месте происшествия. Сейчас агрессивному владельцу квартиры предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Дело направлено на рассмотрение в Ковровский городский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU