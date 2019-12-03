Муромскую компанию оштрафовали за захламление плодородных земель

СЕГОДНЯ 18:52 2019-12-03T18:52:06+03:00

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Компанию из города Муром, производящую окрашенную и оцинкованную сталь, поймали на нарушении. При плановой проверке, проведенной региональным управлением Россельхознадзора, оказалось, что плодородные земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие компании, раскиданы производственные отходы, а часть территории даже заросла кустами. В общей сложности захламлен оказался гектар сельскохозяйственных земель. Результаты проверки были направлено в суд, который признал компанию виновной в невыполнении требований по защите земель и назначил штраф в 200 тысяч рублей, который предприятие уже погасило.

ИСТОЧНИК KP.RU