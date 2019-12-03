Владимирские волонтеры-медики будут ездить на вызовы с бригадами скорой помощи

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-03T17:27:36+03:00

Волонтерская деятельность предусмотрена в качестве дополнения к учебной практике

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Студенты Владимирского базового медицинского колледжа будут оказывать помощь бригадам скорой медицинской помощи города. Волонтерская деятельность предусмотрена в качестве дополнения к учебной практике.

Добровольцы будут измерять температуру, пульс, давление, частоту дыхания больных, участвовать в сборе анамнеза, транспортировке пациентов и оформлении документации.

Бригады скорой медицинской помощи и добровольцы начали выезжать на вызовы к пациентам уже на этой неделе. В составе волонтерского десанта – 15 студентов-медиков старших курсов, учащихся по специальности «лечебное дело».

Владимирская область – не единственный регион, где волонтеры-медики начали оказывать помощь бригадам скорой медицинской помощи. Пилотными территориями стали Тамбовская, Иркутская области и Республика Тыва. В общей сложности добровольцы провели более 200 выездов с бригадами скорой помощи. На основе этой практики был составлен регламент по работе волонтеров «на скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU