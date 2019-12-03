2019-12-03T17:27:36+03:00
Общество

Владимирские волонтеры-медики будут ездить на вызовы с бригадами скорой помощи

Волонтерская деятельность предусмотрена в качестве дополнения к учебной практике
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Студенты Владимирского базового медицинского колледжа будут оказывать помощь бригадам скорой медицинской помощи города. Волонтерская деятельность предусмотрена в качестве дополнения к учебной практике.

Добровольцы будут измерять температуру, пульс, давление, частоту дыхания больных, участвовать в сборе анамнеза, транспортировке пациентов и оформлении документации.

Бригады скорой медицинской помощи и добровольцы начали выезжать на вызовы к пациентам уже на этой неделе. В составе волонтерского десанта – 15 студентов-медиков старших курсов, учащихся по специальности «лечебное дело».

Владимирская область – не единственный регион, где волонтеры-медики начали оказывать помощь бригадам скорой медицинской помощи. Пилотными территориями стали Тамбовская, Иркутская области и Республика Тыва. В общей сложности добровольцы провели более 200 выездов с бригадами скорой помощи. На основе этой практики был составлен регламент по работе волонтеров «на скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24