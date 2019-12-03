Во Владимире предстанет перед судом 58-летний педофил
Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Владимира. Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области, мужчину обвиняют за иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.
Следствием установлено, что с 2015 по 2018 годы обвиняемый, когда дети были без присмотра родителей, совершал насильственные действия. Потерпевшими были признаны три девочки от 7 до 11 лет, помощь которым оказал психолог.
Психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, но нуждающимся в наблюдении у психиатра в связи с выявленной формой педофилии.
Уголовное дело направляется в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU