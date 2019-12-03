Транспортная полиция поймала очередного расхитителя железной дороги

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-03T14:26:37+03:00

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38-летнего местного жителя, подозреваемого в краже деталей с железной дороги, задержала транспортная полиция. На перегоне железнодорожных станций Александров-Карабаново, вооружившись топором и кусачками, мужчина украл несколько деталей, обеспечивающих безопасность движения поездов. Речь идет о электротяговых соединителях и дроссельных перемычках. Похищенное он сдал у пункт приема металла, выручив за это 20 тысяч рублей. Воришка и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчине может грозить до двух лет реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU