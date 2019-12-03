2019-12-03T13:45:49+03:00
Происшествия

Владимирский предприниматель вернул долги на налогам около миллиона рублей

За сокрытие доходов бизнесмена будут судить
Елена Масленникова
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Следствием установлено, что генеральный директор ООО «Владагропром» имея задолжность по налогам, производил расчеты с контрагентами, минуя счета предприятия. Он это делал для того, чтобы средства не списывались в счет погашения налоговых долгов. Таким образом бизнесмен скрыл доходы на сумму почти в 5 миллионов рублей. Руководитель предприятия свою вину признал и частично, в размере около миллиона рублей, долги по налогам вернул. Он обещал, что в ближайшее время налоговая недоимка будет погашена полностью. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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