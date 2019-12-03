Ковровчанина поймали на подделке медсправки

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-03T12:32:59+03:00

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У ковровчанина истек срок действия водительского удостоверения. Для его замены он подал документы в полицию. При проверке медсправки, правоохранители усомнились в ее подлинности. Потом выяснилось, что мужчина самостоятельно исправил одну из цифр в дате выдачи документа. Медсправку ковровчанин получил несколько месяцев назад и оформлять новую не захотел. Думал, что полицейские не заметят исправления. За подделку документов мужчине может грозить реальный срок до 2 лет, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU