2019-12-03T12:03:46+03:00
Общество

В «Дикси» продают просроченное филе цыплят

Жалобу на торговую сеть написал расстроенный потребитель
Елена Масленникова
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Во владимирское управление Роспотребнадзора с жалобой обратился местный житель. В своем заявлении он указал, что в магазине «Дикси» приобрел филе без кожи цыпленка-бройлера с истекшим сроком годности. Этот факт горожанин подтвердил кассовым чеком с указанием стоимости, наименования товара и маркировочным ярлыком изготовителя. Надзорное ведомство вынесло постановление о привлечении АО «Дикси-Юг» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Общество обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с просьбой отменить постановление, но получило отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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