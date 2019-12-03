2019-12-03T11:34:48+03:00
Общество

«Кот Шредингера» предлагает владимирцам сдать ЁГЭ

Это научно-познавательная акция информационного центра по атомной энергии
Анна ДЕКТЯРЕВА
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7 декабря во владимирском информационном центре по атомной энергии пройдет ЁГЭ - акция в рамках всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Организаторы ЁГЭ - ИЦАЭ Владимира и научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера» станут соорганизаторами акции.

ЁГЭ задуман как творческая репетиция единого госэкзамена и «стилизован» под него. Однако вопросы, которые придумали сами школьники, рассчитаны не столько на знание школьной программы, сколько на интуицию и творческий подход.

В рамках конкурса инновационной журналистики, проходившего при поддержке Минобрнауки РФ, старшеклассники из всей страны создали более 400 научно-популярных вопросов о фильмах, сериалах, котиках и других животрепещущих темах.

Сдавать ЁГЭ может любой желающий, начиная с 14 лет: школьники, студенты, их родители. Участие в акции поможет старшеклассникам преодолеть страх перед грядущим экзаменом, а взрослым – познакомиться с правилами сдачи ЕГЭ.

Сразу после ЁГЭ ведущий назовёт правильные ответы и прокомментирует их.

ЁГЭ состоится 7 декабря в 13:00 по адресу: Октябрьский пр-т, д.3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10).

Узнать дополнительную информацию о мероприятии можно по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83

ИСТОЧНИК KP.RU

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