Парня из Кольчугино, ударившего своего друга ножом, арестовали

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-03T11:33:50+03:00

Изменить размер текста: A A

5 ноября житель Кольчугино пригласил на свой День рождения друзей, чтобы отметить совершеннолетие. Ближе к ночи нетрезвый именинник вспомнил, что один из его гостей, 17-летний парень, должен ему 500 рублей, и потребовал вернуть деньги. Между друзьями произошел конфликт, который закончился для гостя ударом ножом в живот. Раненый друг с трудом добрался до дома. Его госпитализировали. Горе-именинника арестовали. Он вину свою полностью признал. Свое поведение он объяснил воздействием алкоголя. Обвиняемый готов извиниться и выплатить компенсацию своему другу. Расследование уголовного дела завершено и передано прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU