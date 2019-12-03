В Муроме после пожара дома нашли тело пенсионерки
Ночью 3 декабря в Муроме на ул. Приокской загорелся жилой частный дом. Хозяева дома спали, а пламя уже распространялось по всей площади - 144 квадратных метра. Почувствовав запах гари, жильцы стали звонить пожарным. Двое из них – муж и жена – смогли самостоятельно выйти из дома.
В ходе ликвидации открытого горения было найдено тело женщины 1934-го года рождения. Как стало известно позже, пенсионерка временно проживала в данном доме, находилась под присмотром супружеской пары. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки, сообщает пресс-служба МЧС.
К тушению пожара было привлечено 5 единиц техники и 17 пожарных.
ИСТОЧНИК KP.RU