В Муроме после пожара дома нашли тело пенсионерки

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-03T10:26:56+03:00

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Ночью 3 декабря в Муроме на ул. Приокской загорелся жилой частный дом. Хозяева дома спали, а пламя уже распространялось по всей площади - 144 квадратных метра. Почувствовав запах гари, жильцы стали звонить пожарным. Двое из них – муж и жена – смогли самостоятельно выйти из дома.

В ходе ликвидации открытого горения было найдено тело женщины 1934-го года рождения. Как стало известно позже, пенсионерка временно проживала в данном доме, находилась под присмотром супружеской пары. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки, сообщает пресс-служба МЧС.

К тушению пожара было привлечено 5 единиц техники и 17 пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU