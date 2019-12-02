За неделю во Владимире заболело более двух тысяч детей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-02T17:08:21+03:00

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Календарная зима уже началась, но эпидпорог в областном центре пока не превышен. За последнюю неделю во Владимире к врачам обратилось 3 869 горожан, среди них 2 122 детей. А вот в области эпидемия уже началась: за неделю ОРВИ подхватили 10 801 человек, в том числе 6 931 ребенок, что выше эпидпорога на 5,3%. Больше всего хворают во Владимире, Ковровском и Муромском районах. Гриппом в регионе пока не болеют, зато выявили аденовирусною инфекцию и РС-инфекцию. В управлении Роспотребнадзора Владимирской области рекомендуют привиться против гриппа, пока эпидемия не началась. Сейчас в область поступила более 31 доз вакцины, защищающей от четырех вирусов гриппа. Кстати, специалисты отмечают, что ни у одного из привитых против гриппа пока не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU