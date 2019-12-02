2019-12-02T16:27:55+03:00
Происшествия

Экс-госслужащий фиктивно трудоустроил знакомую и платил ей премии в 200 тысяч рублей

Теперь мужчине предстоит заплатить крупный штраф
Ирина Мальцева
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Бывшего сотрудника ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» суд признал виновным в растрате вверенного имущества в крупном размере. Как установило следствие, в октябре 2016 года он, пользуясь служебным положением, устроил свою знакомую владимирку по совместительству лаборантом химических анализов в одно из подразделений учреждения в Московской области. Женщина к работе даже не приступала, но до 11 января 2017 года ей выплачивали и зарплату, и премии. Хотя женщине при фиктивном устройстве на работу назначили зарплату три тысячи рублей, ежемесячно она получала еще и премию – более двухсот тысяч рублей. Всего за несколько месяцев он растратил около 524 тысяч рублей из денег учреждения. Теперь по решению суда ему предстоит заплатить 350 тысяч рублей. Также госучреждение планирует взыскать с него растраченные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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