2019-12-02T15:57:00+03:00
Общество

После открытия обхода Бараков на трассе М-7 ликвидируют остановки автобусов

Это делается для обеспечения безопасности
Вероника ПАНИНА
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Во Владимирской области до конца декабря ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» ликвидирует остановочные пункты и нерегулируемые пешеходные переходы, которые находятся вне населенных пунктов. Это делается для обеспечения безопасности на трассе.

Ликвидации подлежат остановочные пункты и переходы на 190 км (ост. Байгуши), 196 км (ост. Поворот на Бухолово), 208 км (ост. Поворот на Исаково), 216 км (ост. Смыково), на 225 км (только переход).

Также ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» напоминает - о нештатной ситуации на трассе М-7 «Волга» можно сообщить по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: +7 (831) 282-28-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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