2019-12-02T15:30:15+03:00
Общество

Половине Владимирской области пересчитают плату за квартиру из-за мусорной реформы

По-старому пока будут платить Владимир и Ковров
Вероника ПАНИНА
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С 1 декабря на больше части Владимирской области начинает действовать новая схема обращения с коммунальными отходами. В двух зонах из трех выбраны региональные мусорные операторы, которые не только будут отвечать за за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов, но и сами начнут собирать плату за вывоз мусора.

Это означает, что вывоз отходов становится отдельной коммунальной услугой и плата за него больше не будет входить в сумму за техобслуживание жилья. То есть оплата за вывоз мусора уже в декабрьских квитанциях будет прописана отдельной строкой, а их квартплаты, которую собирает ТСЖ или управляющая компания, должна быть исключена (с соответствующим уменьшением суммы). Примерная разница в оплате за двухкомнатную квартиру - 80-100 рублей. При этом речи о переходе на оплату с человека, а не с квадратного метра, пока не идет.

Новая схема оплаты будет действовать в районах:

– Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы (зона № 1, региональный оператор – ООО «Хартия»);

– о. Муром, г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы (зона № 3, региональный оператор – ООО «Эко-Транс»).

Государственная жилищная инспекция Владимирской области обращает внимание жителей на то, что решения общего собрания собственников для изменения размера платы за содержание жилого помещения в этом случае не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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