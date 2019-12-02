61-летний муромлянин украл рельсы с предприятия
Их нашли в гараже у мужчины
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Мурома. По данным УМВД по Владимирской области, в сентябре у предприятия кто-то разобрал рельсы. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.
Оперативники установили личность вора. Рельсы он спрятал к себе в гараж, потом хотел сдать в пункт приема. Но не успел.
По версии следствия, обвиняемый, проезжая мимо, нашел уже демонтированные рельсы, перенес их машину и отвез в гараж. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU