2019-12-02T14:45:46+03:00
Происшествия

61-летний муромлянин украл рельсы с предприятия

Их нашли в гараже у мужчины
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Мурома. По данным УМВД по Владимирской области, в сентябре у предприятия кто-то разобрал рельсы. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

Оперативники установили личность вора. Рельсы он спрятал к себе в гараж, потом хотел сдать в пункт приема. Но не успел.

По версии следствия, обвиняемый, проезжая мимо, нашел уже демонтированные рельсы, перенес их машину и отвез в гараж. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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