В детских садах Александрова малышам во время прогулки негде прятаться от солнца и осадков

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-02T13:38:12+03:00

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Надзорное ведомство проверило на безопасность детские и спортивные площадки в дошкольных учреждениях Александровского района. Нарушений - масса. В ходе проверки прокуратура обнаружила, что в прогулочных зонах нет навесов и веранд. Проще говоря, детям негде прятаться от солнца и осадков. В каких-то детских садах оборудование на игровых площадках требует ремонта или хотя бы покраски, а где-то игровые комплексы вообще в дефиците. В адрес заведующих дошкольных организаций и местного управления образования внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU