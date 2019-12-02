Во Владимире появится еще один ледовый комплекс

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-02T10:59:03+03:00

Об этом заявил губернатор в рамках своего рабочего визита в Юрьев-Польский район

Изменить размер текста: A A

В субботу, 30 ноября Владимир Сипягин побывал в Юрьев-польском районе. Он принял участие в торжественном открытии фактически заново выстроенного стадиона «Труд». В ходе разговора с журналистами губернатор заявил, что во Владимире будет построен еще один ледовый комплекс.

- Я поставил себе целью открытие большой спортивной арены в городе Владимире - спортивного ледового комплекса на 3500 мест. Я обязательно добьюсь, чтобы это воплотить в жизнь, и чтобы этот спортивный комплекс был построен, - отметил Владимир Сипягин.

ИСТОЧНИК KP.RU