Владимирское предприятие оштрафовали за неправильное хранение продуктов

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-02T10:42:46+03:00

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Владимирское предприятие, готовившем и торговавшем продуктами, признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Как оказалось, на предприятии не вели положенной документации, не проводили дезинфекцию и не убирались, поэтому стены и упаковки были покрыты пылью, на складе и фасовочном отделении летала целая стая птиц, мешки с рисом и пшеном были повреждены птицами, склевавшими оттуда крупу. Кроме того, упаковки с продуктами были загажены пернатыми, в воздухе летала бетонная пыль, поднимавшаяся от пола и дороги, а проветрить помещение было нельзя – окна просто не открывались. За административное правонарушение предприятие оштрафовали на десять тысяч рублей. Кроме того, руководству компании придется оперативно устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU