Гусевчанин обокрал «вазовскую пятнашку»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-02T10:42:13+03:00

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Житель Гусь-Хрустального был задержан летом этого года. В полицию поступило заявление от владельца отечественной «пятнашки» о краже имущества из машины. Из салона исчезли аккумуляторная батарея, колонки, буксировочный трос и инструменты. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. Похитителя поймали, а украденное имущество вернули хозяину. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, мужчина ранее был судим за подобные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU