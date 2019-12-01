На церкви, которую возвели на Большой Московской на месте кафе "Блинчики" установили купола

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-01T14:09:49+03:00

Строительство храма во имя князя Владимира Святого и Святых благоверных князей Владимирских подходит к завершению

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В субботу, 30 ноября, на церковь во имя князя Владимира Святого и Святых благоверных князей Владимирских, которую начали возводить три года назад на старом месте кафе "Блинчики" по улице Большой Московской, установили золотые купола. Церемонию проводил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Идея возвести храм в самом центре города принадлежит почетному директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисе Аксеновой. На этом месте еще 200 лет назад находилась Пятницкая церковь, однако, ее снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU