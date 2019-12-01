Дорога "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума" станет федеральной
Автодорога «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» со следующего года перейдет в федеральную собственность. Эту информацию подтвердили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.
Свою часть дороги федерации передасть и Рязанская область. Это позволит привести трассу, которая находится в удовлетворительном состоянии, в порядок и провести ремонт за счет федерального бюджета. Дорогой будет заведовать ФГУ "М7".
Это не единственная трасса, которая будет находиться на балансе бюджета страны. В планах регионального дорожного департамента, передать еще 4 дороги, в том числе, «Владимир – Муром».
ИСТОЧНИК KP.RU