2019-12-01T11:46:44+03:00
Общество

Дорога "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума" станет федеральной

Это произойдет уже в следующем году
Алена Смирнова
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Автодорога «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» со следующего года перейдет в федеральную собственность. Эту информацию подтвердили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.

Свою часть дороги федерации передасть и Рязанская область. Это позволит привести трассу, которая находится в удовлетворительном состоянии, в порядок и провести ремонт за счет федерального бюджета. Дорогой будет заведовать ФГУ "М7".

Это не единственная трасса, которая будет находиться на балансе бюджета страны. В планах регионального дорожного департамента, передать еще 4 дороги, в том числе, «Владимир – Муром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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