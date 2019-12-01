Во Владимире на пожаре в многогоэтажке пострадал мужчина
Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра
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Информация о пожаре в доме №191 по улице Добросельской на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило 00.06 30 ноября.
На место выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила 0.5 квадратных метра. В результате ЧП пострадал человек - мужчина 1962 года рождения. Он получил ожоги и доставлен в больницу.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 6 единиц техники и 17 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU