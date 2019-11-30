2019-11-30T17:09:39+03:00
Происшествия

Жителя Радужного лишили свободы на 2 года за кражу украшений

Подсудимый забрал серебряные серьги, золото и другую бижутерию
Валерия ПРОНИНА
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Житель Радужного был в гостях у знакомых, вместе они выпивали. Когда мужчина собирался домой, увидел на тумбочке деревянную шкатулку. Решил открыть - в ней лежали ювелирные украшения. Пока хозяин квартиры был на кухне, подсудимый забрал серебряные серьги, золото и другую бижутерию. Ущерб составил 14 650 рублей.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает Собинский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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