В Вязниках с сентября ищут 50-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-30T15:02:49+03:00

В чем вышла женщина из дома - неизвестно

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50-летняя Елена Никонорова - жительница Вязников - ушла из дома 13 сентября 2019 года. С тех пор ее никто не видел. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" подключились к поискам женщины. Ее приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.

В чем вышла женщина из дома - неизвестно.

Если вы где-то могли видеть женщину, звоните по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU