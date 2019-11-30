2019-11-30T15:02:49+03:00
Происшествия

В Вязниках с сентября ищут 50-летнюю женщину

В чем вышла женщина из дома - неизвестно
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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50-летняя Елена Никонорова - жительница Вязников - ушла из дома 13 сентября 2019 года. С тех пор ее никто не видел. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" подключились к поискам женщины. Ее приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.

В чем вышла женщина из дома - неизвестно.

Если вы где-то могли видеть женщину, звоните по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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