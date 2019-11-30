Собинский продавец украл из магазина 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-30T13:43:27+03:00

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде

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Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Собинки. По данным пресс-службы УМВД, мужчина работал продавцом-кассиром в магазине. С 3 по 15 октября этого года он украл из кассы 14 тысяч рублей путем аннулирования чеков о приобретении товаров. Деньги продавец успел потратить.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU