На базу отдыха в Ковровском районе забежала бешеная лиса

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-30T10:47:15+03:00

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Новый очаг бешенства возник на территории Ковровского района. 23 ноября лиса забежала на базу отдыха в д. Суханиха, ее сразу загрызла сторожевая собака. В результате исследования материалов диагноз бешенства был подтвержден - 28 ноября пришла положительная экспертиза, сообщает Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных.

Собака прошла вакцинацию, труп лисы увезли на ветеринарную станцию.

ИСТОЧНИК KP.RU