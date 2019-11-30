На базу отдыха в Ковровском районе забежала бешеная лиса
Ее сразу загрызла сторожевая собака
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Новый очаг бешенства возник на территории Ковровского района. 23 ноября лиса забежала на базу отдыха в д. Суханиха, ее сразу загрызла сторожевая собака. В результате исследования материалов диагноз бешенства был подтвержден - 28 ноября пришла положительная экспертиза, сообщает Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных.
Собака прошла вакцинацию, труп лисы увезли на ветеринарную станцию.
ИСТОЧНИК KP.RU